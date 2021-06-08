Россия построит первый полноценный корабль по стелс-технологии

Им станет корвет «Меркурий», получивший радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции – об этом агентству РИА Новости рассказали источники в судостроительной отрасли. По предварительным оценкам, 100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка. Уровень его незаметности еще предстоит проверить в ходе испытаний. Как ожидается, корвет будет передан флоту уже в 2022 году.