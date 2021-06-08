США поделятся с Украиной почти миллионом доз вакцины от коронавируса

Это следует из сообщения офиса Владимира Зеленского, опубликованного по итогам телефонных переговоров с Джо Байденом. Там отмечается, что действия Вашингтона спасут жизни многих украинцев и говорится о том, что Белый дом подтвердил свою приверженность стратегическому партнерству с Киевом.

Разговор прошел в преддверии встречи американского и российского президентов в Женеве. Зеленский хотел встретиться с Байденом до саммита, однако американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом уже после своего возвращения из Европы. При этом он пообещал, что на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.