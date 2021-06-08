Штурману российского судна «Амур» может грозить до 5 лет лишения свободы по делу о гибели японских рыбаков

Об этом агентству ТАСС рассказали в генеральном консульстве в Саппоро. Дипломаты также отметили, что по статье о ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель людей, может быть назначен штраф в размере до 1 миллиона иен – примерно 10 тысяч долларов.

Накануне береговая охрана арестовала моряка, стоявшего на вахте в момент столкновения российского судна с японской рыболовецкой шхуной. Инцидент произошел в конце мая неподалеку от побережья острова Хоккайдо. Жертвами столкновения стали три японских рыбака.