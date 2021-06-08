В Приморье более 60 энергетиков стали фигурантами административных дел после ЧС, вызванной ледяным дождем

В ноябре прошлого года стихия оставила без света, тепла и воды сотни тысяч жителей. Как сообщается на сайте Ростехнадзора, в отношении должностных лиц заведены дела по статье о нарушении правил пользования топливом и энергией. Основными причинами инцидента в ведомстве называют в том числе отсутствие контроля за соблюдением правил охраны электросетей, недостаток аварийного запаса оборудования, специализированный техники и необходимого числа ремонтных бригад.

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