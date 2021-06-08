Федерация профсоюзов попросила президента вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Глава организации направил соответствующее письмо Владимиру Путину. Как отмечается на сайте ФНПР, правительство до сих пор не одобрило ни одни из законопроектов и при этом не внесло собственный вариант. Между тем затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч граждан.

Как отмечает газета «Коммерсант», пенсии работающим пенсионерам не индексируют с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.