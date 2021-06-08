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04:12, 08 июня 2021

В Екатеринбурге полицейский покончил с собой во время дежурства

Как сообщает местная пресса, тело было найдено возле гипермаркета. До этого сотрудник МВД сказал своему коллеге, что отойдет по нужде и вернется, после чего прогремел выстрел. В записке, которую оставил погибший, говорится, что его действия не связаны со службой. По одним сведениям, в последнее время у него были проблемы в отношениях, по другим – он был игроманом и накопил много долгов. По факту происшествия проводится доследственная проверка.


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