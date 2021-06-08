Власти Техаса запретили компаниям и учреждениям требовать у граждан подтверждения вакцинации от коронавируса

Как подчеркнул губернатор, на территории штата нельзя будет запрашивать эту информацию в качестве условия предоставления каких-либо услуг или доступа куда-либо. В заявлении говорится, что «техасцы должны быть свободны ходить туда, куда они хотят, без каких-либо ограничений или требований».

Как отмечает агентство ТАСС, Техас входит в число наиболее экономически развитых штатов и занимает первое место в стране по объемам добычи нефти.