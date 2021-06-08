В Гааге Международный суд вынесет решение по жалобам сербского генерала Ратко Младича

В ноябре 2017 года трибунал признал его виновным по 10 из 11 пунктам, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине. Младич получил пожизненный срок. В тюрьме он перенес три инсульта и инфаркт.

Как отмечает агентство РИА Новости, ключевым в апелляции является пункт «геноцид». Официальный Белград признает факт убийства мужского населения в Сребренице, но категорически отвергает этот термин.