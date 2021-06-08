Общая выручка Christie’s от торговли предметами русского искусства приблизилась к 9 миллионам долларов

Как сообщается на сайте аукционного дома, на «русских торгах» было представлено 240 лотов в том числе картина Дмитрия Левицкого «Портрет императора Павла I», Константина Горбатова «Невидимый град Китеж» и Сергея Чехонина «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе», а также коллекция произведений Фаберже.

Торги произведениями русского искусства проходят в Лондоне два раза в год.