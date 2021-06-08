Госдума заранее опубликовала заключение к третьему чтению законопроекта «о нежелательных организациях»

Документ еще не прошел второе – об этом написала в своем телеграм-канале Татьяна Усманова, экс-координатор «Открытой России» (организация прекратила свою деятельность). В заключении говорится, что замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеется.

В прошлом месяце депутаты приняли законопроект в первом чтении. Он предполагает, что российским гражданам и компаниям будет полностью запрещено принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в стране нежелательными.