В отношении экс-главы «Открытой России» завели административное дело

Оно связано с тем, что Андрей Пивоваров не внес в реестр «иностранных агентов» сведения о созданной им ранее организации «Открытый Петербург» — она попала в этот список в конце прошлого года и сейчас находится в стадии ликвидации.

При этом Пивоваров остается под арестом по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Основанием для преследования стала публикация в фейсбуке с просьбой о финансовой помощи проекту «Объединенные демократы. Пивоварова задержали в конце мая, когда он собирался вылетать в Варшаву.