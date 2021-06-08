В Белом доме не рассчитывают на значительные результаты по итогам встречи американского и российского лидеров

Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что ждать их придется долго. Саммит же, по его словам, представляет собой возможность главе Белого дома заявить о своих намерениях Владимиру Путину и услышать ответ от российской стороны.

Ранее в Кремле также призывали не ждать «перезагрузки» российско-американских отношений после встречи президентов. Саммит должен пройти в Женеве 16 июня.