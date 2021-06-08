Инфляция в мае, по подсчетам Россттата, превысила 6%

Это максимальный показатель с октября 2016 года, отмечает агентство «Интерфакс». Больше всего подорожали продукты питания – за год они прибавили в цене больше 7%. Сильнее всего повысились цены на свеклу, белокочанную капусту, морковь, картофель и куриное мясо. Комментируя данные Россттата, министерство сельского хозяйства назвало рост цен на овощи традиционным для этого времени года.

При этом в мае министр экономического развития говорил, что годовая инфляция в стране стабилизировалась и прогнозировал ее снижение в дальнейшем.