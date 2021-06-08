В Крыму село затопила перелившаяся через дамбу вода

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, для жителей развернули пункты временного размещения. Спасатели развернули оперативный штаб для оказания помощи населению. Всего в селе Приозерное проживают 3 тысячи человек. По данным ведомства, подтопленной оказалась и часть автодороги «Таврида», однако позже вода ушла естественным путем.

С конца мая на полуострове практически ежедневно идут дожди. Накануне МЧС объявило очередное штормовое предупреждение.