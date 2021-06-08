В видеообращении в фейсбуке политик сказал, что будет баллотироваться по 37 округу при поддержке партии «Яблоко». Сейчас он вместе со своими соратниками готовит программу, отвечающую интересам жителей Гагаринского, Академического и Ломоносовского районов и части района Проспект Вернадского.
Ранее о планах выдвинутся по этому округу также говорил глава московского муниципалитета Красносельский Илья Яшин. Выдвиженцем от «Единой России» станет общественница Екатерина Раззакова. Мандат стал вакантным после смерти зампреда Мосгордумы Николая Губенко.
Владимир Рыжков выдвинет свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму
В видеообращении в фейсбуке политик сказал, что будет баллотироваться по 37 округу при поддержке партии «Яблоко». Сейчас он вместе со своими соратниками готовит программу, отвечающую интересам жителей Гагаринского, Академического и Ломоносовского районов и части района Проспект Вернадского.