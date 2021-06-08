Владимир Рыжков выдвинет свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму

В видеообращении в фейсбуке политик сказал, что будет баллотироваться по 37 округу при поддержке партии «Яблоко». Сейчас он вместе со своими соратниками готовит программу, отвечающую интересам жителей Гагаринского, Академического и Ломоносовского районов и части района Проспект Вернадского.

Ранее о планах выдвинутся по этому округу также говорил глава московского муниципалитета Красносельский Илья Яшин. Выдвиженцем от «Единой России» станет общественница Екатерина Раззакова. Мандат стал вакантным после смерти зампреда Мосгордумы Николая Губенко.