В Канаде задержали подозреваемого в наезде на семью мусульман

20-летнему местному жителю предъявили обвинения в убийствах и могут инкриминировать терроризм, если будет доказано, что он действовал по причине ненависти к конкретной социальной группе – передает телеканал CBC. ЧП произошло в воскресенье в канадском городе Лондон в провинции Онтарио. Жертвами наезда стали четверо членов семьи в возрасте от 15 до 74 лет. Еще один девятилетний ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Канадский премьер на этом фоне призвал остановить исламофобию.