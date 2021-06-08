Американским следователя удалось вернуть миллионы долларов выкупа, выплаченного хакерской группировке DarkSide

Как сообщает ФБР, они захватили виртуальный кошелек злоумышленников с криптовалютой. В Минюсте уточнили, что речь идет о более чем 2 миллионах долларов – это около половины от суммы, которую заплатила компания Colonial Pipeline.

Речь идет о хакерской атаке, совершенной на топливопровод месяц назад. Из-за этого оператор был вынужден приостановить свою работу на несколько дней, что спровоцировало локальный топливный кризис. В Вашингтоне считают, что киберпреступники действовали с территории России, хотя и не имеют отношения к властям.