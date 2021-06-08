Оттава назвала необоснованными и неприемлемыми российские санкции в отношении канадских граждан

Такую оценку действиям Москвы дали в канадском МИД в ответ на вопрос агентства ТАСС.

Россия запретила въезд в страну девяти военным и чиновникам, которых обвинили в проведении антироссийского курса. Ранее Канада вводила санкции против такого же числа российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального . В Кремле обещали принять ответные меры.