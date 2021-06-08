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01:09, 08 июня 2021

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 15

Изменения коснулись внешнего вида уведомлений, и возможности их гибкой настройки, приложения для видеочатов FaceTime, которое теперь будет доступно и пользователям других операционных систем, голосового помощника Siri, который, за исключением некоторых случаев, сможет работать без подключения к интернету, и других функций.
Бета-версию iOS 15 можно будет протестировать в июле, осеню же она появится на всех моделях iPhone от 6s и новее.


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