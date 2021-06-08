Компания Apple представила новую операционную систему iOS 15

Изменения коснулись внешнего вида уведомлений, и возможности их гибкой настройки, приложения для видеочатов FaceTime, которое теперь будет доступно и пользователям других операционных систем, голосового помощника Siri, который, за исключением некоторых случаев, сможет работать без подключения к интернету, и других функций.

Бета-версию iOS 15 можно будет протестировать в июле, осеню же она появится на всех моделях iPhone от 6s и новее.