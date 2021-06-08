В Карелии сгорела церковь-декорация для фильма Павла Лунгина «Остров»

Перестроенная из избы, она стала достопримечательностью поселка Рабочеостровск после завершения съемок. Как рассказали агентству «Интерфакс» в МЧС, пожар начался накануне вечером, спасателей вызвали очевидцы. Огонь потушили спустя полтора часа. Погибших и пострадавших нет – в двухэтажной бесхозной постройке никто не жил. Что стало причиной возгорания выясняется.