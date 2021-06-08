Американский президент пригласил своего украинского коллегу встретиться этим летом в Белом доме

Предполагается, что это произойдёт после того, как Джо Байден вернется из Европы, сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее предложение о встрече прозвучало от Владимира Зеленского. Он, однако, выражал желание провести переговоры до 16 июня – на эту дату запланирован саммит с участием Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Глава Белого дома пообещал, что на предстоящих переговорах с российским лидером будет отстаивать суверенитет Украины.