Американский президент пригласил своего украинского коллегу встретиться этим летом в Белом доме

Предполагается, что это произойдёт после того, как Джо Байден вернется из Европы, сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее предложение о встрече прозвучало от Владимира Зеленского. Он, однако, выражал желание провести переговоры до 16 июня – на эту дату запланирован саммит с участием Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Глава Белого дома пообещал, что на предстоящих переговорах с российским лидером будет отстаивать суверенитет Украины.
2021-06-08T01:07:39+03:00
2021-06-08T01:07:39+03:00
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01:07, 08 июня 2021
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