Такую оценку дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, отметившая, что пока сложно говорить о том, что это будет «миллионный потенциальный поток».
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать возможность платной вакцинации от коронавируса для иностранных граждан. В Российском фонде прямых инвестиций ранее говорили, что программа так называемого вакцинного туризма может заработать в стране в июле.
Несколько тысяч иностранцев, по прогнозам АТОР, будут готовы приехать в Россию для вакцинации «Спутником»
Такую оценку дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, отметившая, что пока сложно говорить о том, что это будет «миллионный потенциальный поток».