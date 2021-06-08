Друзья мужчины, застреленного полицейским под Новосибирском, стали фигурантами еще одного уголовного дела

Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова подозревают в грабеже – передает телеканал РЕН ТВ. Их опознал потерпевший, который в доказательство предоставил видео ограбления, снятое на телефон. Уточняется, что дело было возбуждено еще в прошлом году, но все это время лежало без движения.

Исмаилов и Курбанов арестованы по делу о применении насилия к полицейскому. Они – участники автомобильной погони под Новосибирском, которая закончилась тем, что сотрудник ГИБДД, как он утверждает, непроизвольно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева, смертельно его ранив.