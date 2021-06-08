Весна этого года стала самой холодной в Европе за 8 лет

Средняя температура была почти на один градус ниже значений аналогичного периода начиная с 1991 года, — передает агентство ТАСС со ссылкой на программу спутникового мониторинга «Коперник». Также достаточно холодной была весна в США, на севере Канады, в южной и центральной частях Африки и на большей части Индии, — говорят специалисты.