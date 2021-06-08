Силовики обыскали офис одной из компаний по прокату электросамокатов в Петербурге

Это уже второй подобный обыск за последние пять дней.

В Петербурге расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. По их версии, руководство компании Whoosh «из корыстных побуждений» предоставило самокаты двоим молодым людям, а те наехали на пешехода на Невском проспекте и избили его. Подозреваемых задержали. Спустя некоторое время еще один мужчина на самокате сбил женщину. Также от столкновения с самокатчиками пострадало несколько детей. Все эти случаи находятся на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следователи изъяли из офиса компании Whoosh предметы и документы, представляющие интерес для уголовного дела. По этому делу обыски прошли на прошлой неделе как в этой фирме, так и четырех других подобных сервисах.

Руководителям фирмы грозит до двух лет лишения свободы.