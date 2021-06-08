Оппозиционному политику Андрею Пивоварову должны предъявить сегодня обвинение

По сведениям его адвокатов, это произойдет в здании управления СК по Краснодарскому краю. Пивоваров был задержан в Санкт-Петербурге на прошлой неделе по делу о нежелательной организации. Позже краснодарский суд принял решение о его аресте. Тем временем стало известно о еще одном деле в отношении оппозиционера – по административной статье. Пивоварова обвиняют в том, что он не внес одну из учрежденным им организаций в список иностранных агентов.