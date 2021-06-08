Международный суд в Гааге, как ожидается, примет решение по апелляционным жалобам сербского генерала Ратко Младича

Гаагский трибунал несколько лет назад признал его виновным в геноциде боснийских мусульман.

Младич и его защита пытаются оспорить решение, согласно которому генерал был признан виновным по 10 пунктам обвинения из 11 и получил пожизненное заключение. Гаагский трибунал счел, что за резню в городе Сребренице, где были убиты около 8 тысяч боснийских мусульман, ответственен именно бывший командующий армией Республики Сербской (сейчас это образование в составе Боснии и Герцеговины). Резня, произошедшая в июле 1995 года, стала одним из самых кровавых событий войны в Югославии. Кроме того, суд признал Младича виновным в преступлениях при осаде Сараева.

Сам генерал требовал полного оправдания и настаивал, что защищал сербский народ и страну, а его адвокаты говорили, что военачальник выполнял приказы политического руководства. Кроме того, их жалобы на приговор сводились к тому, что у 79-летнего Младича есть проблемы со здоровьем. Сторона обвинения, в свою очередь, убеждена: Гаагский трибунал квалифицировал как геноцид не все преступления экс-командующего сербской армией.

Ратко Младич скрывался от международного правосудия 16 лет, пока в 2011 году его не арестовали в Сербии и не экстрадировали в Гаагу. Его апелляцию рассматривает так называемый «Международный остаточный механизм», который завершает рассмотрение дел трибунала по бывшей Югослваии.