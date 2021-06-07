Допуск к международным соревнованиям получили еще 35 российских легкоатлетов

Всемирная легкоатлетическая Ассоциация разрешила им участвовать в нейтральном статусе. Всего на мировые турниры могут поехать уже более 60 российских спортсменов. Россию лишили членства во Всемирной организации больше 5 лет назад из-за допингового скандала. По этой причине российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях лишь после получения статуса нейтрального атлета.