Беспилотный летательный аппарат впервые в истории осуществил дозаправку самолета в воздухе

В ходе испытаний американский заправщик MQ-25 Stingray и истребитель находились на расстоянии менее семи метров друг от друга. Как считают в командовании ВВС США, такие устройства позволят освободить истребители, которые сейчас используются в качестве дозаправщиков, и обеспечат повышенную гибкость и дальность полетов.