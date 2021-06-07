Противокоронавирусные ограничения смягчают в Бельгии

Со среды в Брюсселе отменяют обязательное ношение масок на улицах города. В стране откроются бары, рестораны и кинотеатры. Сохранится ограничение на количество посетителей в ресторанах, театрах и кино. В то же время поэтапно будут возобновлять проведение спортивных мероприятий на улице.