Москвичи оспорили в судах почти 40% штрафов за нарушение масочного режима

Всего, как пишет интернет-издание Открытые медиа, с мая прошлого года в судебные инстанции было подано более 6 тысяч жалоб на наказание, почти в 2,5 тысячах случаев суды либо снижали штрафы, либо отменяли их. Как правило, судьи приходили к выводу, что человека можно освободить от ответственности из-за отсутствия состава преступления или малозначительности самого проступка. Всего за год власти Москвы оштрафовали более 400 тысяч пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок или перчаток.