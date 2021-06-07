Москвичи оспорили в судах почти 40% штрафов за нарушение масочного режима

Всего, как пишет интернет-издание Открытые медиа, с мая прошлого года в судебные инстанции было подано более 6 тысяч жалоб на наказание, почти в 2,5 тысячах случаев суды либо снижали штрафы, либо отменяли их. Как правило, судьи приходили к выводу, что человека можно освободить от ответственности из-за отсутствия состава преступления или малозначительности самого проступка. Всего за год власти Москвы оштрафовали более 400 тысяч пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок или перчаток.
2021-06-07T23:06:07+03:00
2021-06-07T23:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 07 июня 2021
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