Американские следователи вернули большую часть выкупа, который заплатила хакерам компания Colonial Pipeline

В министерстве юстиции США говорят, что в ходе расследования установили около ста жертв программы-вымогателя, которая также заблокировала работу трубопровода. Атака произошла в начале мая. Сообщалось, что компания выплатила хакерам несколько миллионов долларов в виде выкупа. Власти США утверждали, что к этому причастна группировка, которая находится на территории России.