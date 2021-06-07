В Кемском районе Карелии сгорела церковь из фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина. В местной администрации сказали, что причины пожара устанавливает следствие. Погибших и пострадавших нет. Лунгин снимал картину в 2006 году. Для съемок художники перестроили избу в церковь, которая стала достопримечательностью поселка Рабочеостровск на побережье Белого моря.
2021-06-07T22:34:50+03:00
2021-06-07T22:34:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2850988-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:34, 07 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пытки в прямом эфире — культурные практики времен заката Пока Лукашенко у власти, Протасевича не отпустят. Как и Навального – пока у власти Путин. Но и убивать его Лукашенко невыгодно. А если не убьют, он выйдет – он моложе бывшего президента Беларуси. Главное, чего стоит ему желать – это не сойти с ума…
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…