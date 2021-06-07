В Кемском районе Карелии сгорела церковь из фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина. В местной администрации сказали, что причины пожара устанавливает следствие. Погибших и пострадавших нет. Лунгин снимал картину в 2006 году. Для съемок художники перестроили избу в церковь, которая стала достопримечательностью поселка Рабочеостровск на побережье Белого моря.