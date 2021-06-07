Минпросвещения выступило в поддержку учителя, которого раскритиковали власти за заявку на конкурс худших туалетов

Министерство просвещения выступило в поддержку учителя, которого раскритиковали власти за заявку на конкурс худших туалетов. Администрация горда Вуктыл в республике Коми отчитала педагога школы №2 за то, что он отправил фотографии туалета в учебном заведении на конкурс компании «Доместос».

Как пишет интернет-издание Дейли Шторм, в министерстве просвещения сказали, что чиновники должны уделять больше внимания оснащению школ необходимыми удобствами.

В самом конкурсе победили 6 учебных заведений, которым иностранная компания отремонтирует туалеты.