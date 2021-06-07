Руководство Украины утверждает, что Россия не отвела свои войска от ее границ

Президент Владимир Зеленский сказал американскому коллеге Джо Байдену, что в приграничных районах по-прежнему наблюдается высокая концентрация российских сил и тяжелого вооружения. В офисе украинского лидера добавили, что Киев считает газопровод «Северный поток — 2» не экономическим проектом, который создает серьезную угрозу Европе. Кроме того, Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в следующем месяце.