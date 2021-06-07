УЕФА разрешила сборной команде Украины по футболу носить форму, на которой изображён Крым. Ранее её раскритиковали представители России.

На воротнике новой, теперь уже официальной формы национальной команды с внешней стороны написано «слава Украине», а с внутренней «героям слава». Также на груди у футболистов будет нанесён контур границ государства, в который включён крымский полуостров. В УЕФА, как сообщает агентство ТАСС, уже официально одобрили этот дизайн, признав, что он соответствует всем правилам, применимым к экипировке.

Еще до того, как о решении международной организации стало известно, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала изображение на форме Крыма «отчаянной художественной акцией». Она добавила, что лозунг, который нанесли на воротник, начали использовать еще украинские националисты, и его появление на форме – это попытка Киева закрепить его в общественном сознании.

Также этот дизайн раскритиковали сразу несколько депутатов Госдумы. Например, бывшая олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала опротестовать форму, если есть такая возможность. В интервью интернет-изданию Gazeta.ru парламентарий ссылалась на нормы, которые запрещают использовать на одежде политические элементы.

Теоретически не исключено, что сборная Украины в ближайшее время будет играть в России. Это может произойти в рамках чемпионата Европы, который начнётся в эту пятницу. Для этого команде нужно будет выйти в стадию четвертьфинала.