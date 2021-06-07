МВД утвердило правила отправки нетрезвых граждан в вытрезвители: забирать их смогут как из общественных мест, так и из дома.

Оказаться в вытрезвители могут люди, которые «утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», говорится в приказе МВД. Забирать их будут из общественных мест — улиц, площадей, стадионов, вокзалов, скверов, парков, поездов и так далее. Что касается дома, то оттуда увезти человека полицейские смогут, если есть основания полагать, что он может нанести вред другим людям или имуществу, а также если этого письменно потребуют находящиеся вместе с ним в доме люди. Перед тем как сажать нетрезвого человека в машину, его будут досматривать – в целях безопасности. При необходимости сотрудники полиции должны оказать человеку первую помощь, вызвать «скорую», а также обеспечить сохранность имущества. В документе подчеркивается, что силовики в своей работе должны руководствоваться Конституцией, а также «общепризнанными принципами и нормами международного права».

Закон о возвращении системы вытрезвителей вступил в силу в начале года. В Минздраве заверили, что принудительно удерживать людей в таких учреждениях не будут. Пребывание в вытрезвителях будет платным.