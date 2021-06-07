Иск к Роскомнадзору из-за Твиттера подали в Таганский суд несколько пользователей социальной сети. Авторы обращения настаивают, что практика замедления работы сервиса нарушает их права. Один из них, фотожурналист Евгений Фельдман сказал «Эху», что это также мешает его работе. «Я пользуюсь Twitter около 11 лет, и это моя самая любимая площадка в интернете, благодаря скорости и завязанности к новостям, по крайней мере, в том сегменте Twitter, которым пользуюсь я. Я как фотограф отмечу, что замедление Twitter в первую очередь относящееся к картинкам и фотографиям довольно сильно ударило по моей работе, по возможности показывать мои фотографии на этой площадке. Поэтому, когда мне предложила «Агора» (правозащитная организация), я согласился присоединиться к этому коллективному иску». – рассказал он. Фельдман в то же время признал, что ни на что не надеется.