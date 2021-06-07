«Эха Петербурга» расценивает как атаку на журналиста попытку возбудить уголовное дело о клевете в отношении Веснина

Руководство «Эха Петербурга» расценивает как атаку на журналиста попытку возбудить уголовное дело о клевете в отношении заместителя главного редактора Арсения Веснина. Как подчеркнул главный редактор радиостанции Валерий Нечай, Веснин сейчас находится в отпуске. Нечай напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно поручал МВД не накручивать статистику дел, у которых нет веских оснований.

Как рассказал сегодня сам Арсений Веснин, он получил повестку с вызовом на допрос в рамках проверки заявления о клевете. Других подробностей ему не сообщили, но он предполагает, что это связано с сообщением о том, что в одном из отделов полиции сотрудники МВД съели продукты, предназначенные задержанным на акции протеста.

Адвокат Веснина Андрей Федорков сказал «Эху», что высоко оценивает вероятность возбуждения уголовного дела. Федорков добавил, что хотя журналиста и вызвали повесткой, в рамках доследственной проверки он не обязан являться в ведомство.