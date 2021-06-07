На сайте Госдумы появилось заключение к третьему чтению документа, который не прошел еще второго

Речь идет о законопроекте о «нежелательных организациях», пишет «Новая газета». Госдума планирует рассмотреть его в основном чтении только в среду. Законопроект ужесточает уголовную ответственность за деятельность в иностранных неправительственных организациях, которые в России были признаны нежелательными. Пока что уголовная ответственность за руководство такими организациями или участие в них наступает после того, как человек дважды за один год привлекался к ответственности по аналогичной административной статье. Как в базе данных оказалась записка к третьему чтению, в аппарате нижней палаты не уточнили.
2021-06-07T21:32:21+03:00
2021-06-07T21:32:21+03:00
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21:32, 07 июня 2021
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