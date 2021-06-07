Заболеваемость коронавирусом растет в Санкт-Петербурге, признают власти. Губернатор Александр Беглов связывает это с цикличностью вирусной активности, передает агентство «Интерфакс». По данным оперативного штаба, за последние сутки в северной столице выявили чуть больше 850 новых случая заболевания. В конце прошлой недели в городе зафиксировали прочти 860 новых случаев в сутки, максимальный прирост с марта.