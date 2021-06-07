Россия уведомила Нидерланды о расторжении налогового договора. Соглашение, которое помогало гражданам двух стран избежать двойного налогообложения перестанет действовать с начала следующего года. Ранее Москва потребовала пересмотреть аналогичные договоренности с другими странами. Это было связано с решением властей обложить налогом в 15% доходы, которые россияне получают в виде дивидендов и процентов и которые переводят на счета за рубежом

Согласились пересмотреть договоры Кипр, Мальта и Люксембург. В правительстве Нидерландов, как передает агентство РИА Новости заверили, что попытаются решить проблему соглашения с Россией до конца года.