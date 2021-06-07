Неизвестные в Екатеринбурге закрыли наклейками с символикой Дня Победы памятные таблички о жертвах репрессий

Неизвестные в Екатеринбурге закрыли наклейками с символикой Дня Победы памятные таблички о жертвах сталинских репрессий. Как рассказали волонтеры проекта «Последний адрес» интернет-изданию «Такие дела», это произошло на улицах, где нет камер видеонаблюдения, поэтому найти причастных к случившему бесполезно.

Участники проекта пожаловались, что это не первый случай вандализма в отношении памятных табличек. Регулярно случаются их кражи и порча.

Проект «Последний адрес» действует несколько лет. Его цель – увековечить память о жертвах политических репрессий. Символом проекта является небольшая табличка с именем репрессированного, которую устанавливают на фасаде дома, где проживал этот человек.