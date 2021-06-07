Еще одна группа ученых заговорила о возможном искусственном происхождении коронавируса

На этот раз двое американских исследователей в статье для газеты The Wall Street Journal написали о генетически характерном признаке. Они утверждают, что он имеет иную последовательность геномов, которая отличается от коронавируса естественного происхождения. Авторы публикации предполагают, что вирус мог быть создан в лаборатории уханьского университета.

Ранее группа из британского и норвежского специалистов объявила, что нашли подтверждение искусственного происхождения коронавируса. Кроме того, пресса писала о том, что такую версию проверяют американская и британская разведки. Пекин все подобные обвинения отвергает.