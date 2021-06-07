Административное дело возбуждено в отношении оппозиционного политика Андрея Пивоварова

На прошлой неделе Краснодарский суд арестовал его по делу о деятельности нежелательной организации. Административное дело, как передает агентство ТАСС, возбудили из-за того, что политик не внес учрежденную им организацию «Открытый Петербург» в список иностранных агентов.

Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга, когда он собирался вылетать в Варшаву. Организация «Открытая Россия», которую он возглавлял, незадолго до этого объявила о своем роспуске. Ранее Генпрокуратура внесла в список нежелательных структуру с одноименным названием, но учрежденную в Великобритании.

