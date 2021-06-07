В Германии скончался последний советский солдат, который участвовал в освобождении нацистского концлагеря Освенцим. Давиду Душману было 98 лет. В январе 45-го года он, управляя танком Т-34, снес электрическое ограждение, чтобы освободить выживших заключенных лагеря смерти. После войны он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию и сам был чемпионом СССР в этом виде спорта.

Как сообщили в еврейской общине Мюнхена и Верхней Баварии Душман скончался в субботу в одной из больниц баварской столицы.