Российские власти ввели санкции в отношении девяти высокопоставленных канадских чиновников. Бессрочный запрет на въезд в Российскую Федерацию коснулся министра юстиции, генпрокурора, начальника канадской разведки, замминистра обороны и замначальника канадского Генштаба, — объявили сегодня в российском МИДе.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, все эти люди причастны к санкциям в отношении россиян, которые вводились в ответ на преследование Алексея Навального. На Смоленской площади добавили, что Москва открыта к развитию отношений с Оттавой, но на основе принципов уважения.