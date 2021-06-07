Белый дом призывает не рассматривать как награду России предстоящую встречу президентов Байдена и Путина

Белый дом призывает не рассматривать как награду России предстоящую встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По словам советника американской администрации по национальной безопасности Джейка Салливана, предстоящий в Женеве саммит является эффективным способом услышать друг друга напрямую, чтобы понять и урегулировать разногласия.

Салливан подчеркнул, что Байден встречается с Путиным именно благодаря наличию таких разногласий. Американскому президенту важно рассказать о своей позиции и услышать мнение собеседника. Кроме того, глава Белого дома расскажет Путину на встрече, что Вашингтон намерен предпринять в случае действий Кремля, которые США считают пагубными.

Саммит двух президентов запланирован на 16 июня.