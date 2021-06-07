В Нигерии убит лидер террористической группировки «Боко Харам»*, — пишет британская газета The Guardian. При этом покушение на него осуществили боевики другой террористической группировки, «Исламское государство»*. По сведениям газеты, это произошло из-за чрезмерной жестокости Абубакара Шикао в глазах исламских радикалов.

Несколько лет назад «Боко Харам» сотрудничало с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», однако их союз продлился недолго.