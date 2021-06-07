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20:05, 07 июня 2021

Тверской суд Москвы продлил на полгода меру пресечения Олегу Навальному и Любови Соболь

Тверской суд Москвы продлил на полгода меру пресечения Олегу Навальному и Любови Соболь, — передает агентство «Интерфакс». Брату оппозиционного политика, и его соратнице ранее назначили запрет определенных действий. В частности, им нельзя покидать место проживания с 8 вечера до 6 утра. Они, а также еще несколько соратников Навального проходят по делу об акции в поддержку политика 23 января. Следствие считает, что они призывали к участию в мероприятии, на котором нарушались требования, введенные против коронавируса.

Между тем, как пишет интернет-издание «Медиазона», материалы дела Тверской суд направил в Преображенский суд столицы. В инстанции объяснили это тем. Что акция завершилась возле СИЗО «Матросская Тишина».


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